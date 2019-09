قريبا.. عملية ربط إلكتروني بين وزارة العمل ومصلحة الجوازات والجنسية

المتوسط:

ناقش الاجتماع التقابلي بين مصلحة الجوازات والجنسية ووزارة العمل والتأهيل موضوع الربط الإلكتروني فيما يخص تدفق ذخول وخروج حركة العمالة الاجنبية.

وقـــد حضرالاجتماع ممثلي وزارة العمل كل من محمد بروطة ومدير إدارة التشغيل والاستخدام صالح عبد السيد مدير مكتب إستخدام الصحة وألياس بلحاج مدير إدارة المعلوماتية ومحمد شلقوف مدير مكتب إستخدام النفط المكلف .

وعن مصلحة الجوازات حضر كلا من العميد محمد الطابوني رئيس مكتب الاستخدام الاجانب ورمضان قشوط مندوب عن مصلحة الجوازات. وتم الاتفاق على اجراء عرض مرئي من قبل الشركة المختصة بمقر وزارة العمل والتأهيل والاتفاق على مناقشة التصور المعد من مصلحة الجوزات بعد إدراج وإطلاع وزارة العمل على حركة ذخول وخروج الاجانب والأطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالأجانب.

