الأرصاد: الطقس مستقر وارتفاع نسبي في درجات الحرارة غربا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من «ارتفاع نسبي في درجات الحرارة» على مناطق غرب ليبيا، لكنه طمأن سكان بقية المناطق بـ«طقس مستقر».

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، احتمالية «سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية» على بعض مناطق الدواخل ومرتفاعت الجبل الغربي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– تتكاثر السحب على بعض مناطق الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و38 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح ما بين 33 و35 درجة على مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس – الحمادة:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على غدامس والحمادة وهون، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية على غدامس.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و38 درجة مئوية وتصل إلى 41 درجة على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و37 درجة مئوية.

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