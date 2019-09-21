الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاع الموج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، مشيرا إلى أن «الرياح تكون شمالية غربية على ساحل الزويتينة» وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، «ارتفاع الموج ليصل إلى ثلاثة أمتار صباح الغد على ساحل شحات».

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والريح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل سرت، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سـرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا هذا اليوم على ساحل سرت، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 0.25 و1.5 متر، ويصل إلى مترين على ساحل طرابلس، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح بحرية إلى شمالية شرقية بوجه عام، تكون شمالية غربية هذا اليوم على ساحل الزويتينة، سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الزويتينة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، يكون مضطربا صباح الغد على ساحل شحات، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 0.75 و2.5 متر، ويصل صباح الغد إلى 3 أمتار على ساحل شحات، ودرجة حرارة السطح تتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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