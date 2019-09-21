صحة المؤقتة: القطاع يعيش حالة طوارئ نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أن قطاع الصحة في ليبيا يعيش حالة طوارئ نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، مبينا أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة استطاعت العمل بكل فاعلية وكفاءة بالرغم من الظروف الحالية لدعم وتجهيز وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ.

وأكد عقوب خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه بمدينة بنغازي مع الطبيب الزائر الليبي الدكتور ابراهيم بدر الزوي المقيم بكندا بحضور مدير إدارة المستشفيات بالوزارة اسماعيل العيضة ومدير مركز القلب الهواري طاهر الفضلي ومدير مركز بنغازي الطبي فتحية العريبيأن أن وزارة الصحة عملت خلال الربع الاول والثاني لعام 2019 على تفعيل برنامج القوافل الطبية الموسع لعام 2019 والطبيب الزائر وشراء الخدمة للنهوض بالقطاع الصحي الليبي بالبلاد والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن وتوحيد الجهود بين إدارات المستشفيات والمراكز التخصصية والطبية وإدارات الخدمات الصحية وتقديم كافة الخدمات الصحية واعتماد البرامج الوطنية المختلفة بشرق وغرب وجنوب البلاد وتعزيز التخطيط للنظام الصحي والحفاظ عليه وتنمية القدرات في القطاع الصحي أهمها النتائج الرائعة التي تم تحقيقها خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عاما للرعاية الصحية الاولية كخط دفاع أول للمواطن وذلك في إطار الحفاظ على التوسع الأفقي للخدمات الصحية وتقريب الخدمة للمواطن وتأكيد الاستدامة في الخدمة الطبية وتطوير المنظومة الطبية وخلق نوع من التناسق والتناغم لتحسين جودة الأداء بما يكفل تخفيف الأعباء الصحية على المواطنين وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وذلك وفقا لرؤية وخطة واستراتيجية وزارة الصحة .

وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي أوضح عقوب أن الخطة الموضوعة لعام 2020 تعكس الوضع الحالي والمستقبلي، وتتماشى مع وزارة الصحة وتسهم في مجابهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مع التركيز على الخدمات الوقاية وبرامج تعزيز الّصحة وفق المناطق الصحية.

وشدد عقوب على أنّ “هناك مؤشرات تدل على تحسن الخدمات الصحية رغم استمرار بعض العراقيل الموجودة سابقًا، والمتمثلة في عدم استكمال صيانة بعض المرافق الصحية؛ نتيجة توقف عمل الشركات المحلية عن عمليات الصيانة، وهجرة العناصر المغتربة دون وجود بديل كافٍ لها خصوصًا في المناطق البعيدة؛ مما أثّر سلبًا على مستوى تقديم الخدمات مشيرا إلى أن المعدات الطبية الأساسية الموجودة حاليًا في البلديات والمناطق الصحية تغطي حوالي 80% من المرافق الصحية، كما أنّ وفيات الولادة تبلغ حاليًا 5.07% وهي تعادل النسبة نفسها في بريطانيا؛ الأمر الذي يعطي مؤشرًا جيدًا لخدمات إسعاف الولادة، رغم وجود خلل في تقديم الخدمة بالمناطق الجنوبية البعيدة.

وأشار عقوب إلى أن الخطة الموضوعة مطلع عام 2020 تركز على ضرورة العمل على زيادة القدرة السريرية لمستشفيات مفصلية، في مدينة بنغازي ومدن الجنوب الليبي مثل مستشفى مزدة، ومستشفى براك العام، ومستشفى العافية بهون، وسبها ودعمها في خدمات الطوارئ والولادة والأطفال، فضلاً عن زيادة حضانات حديثي الولادة، ووضع معايير للأمراض التخصصية بمشاركة المتخصصين والمراكز المتخصصة وتفعيل البرامج الوطنية للأورام والسكر والعقم لوضع السياسات الوطنية وتشمل كل المراكز والأقسام على مستوى ليبيا ؛ وفقآ لمؤشرات الفعلية و تحديد الخدمة الصحية و البنية التحتية للمرافق الصحية والقوة العاملة في القطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة وقدرة الإدارات الحالية على إدارة المرافق.

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