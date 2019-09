المتوسط:

أفادت إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري بوزارة العمل والتأهيل عن تجهيزها كافة شهادات الدفع الأخير الخاصة بالاخوة فائض الملاك الوظيفي بمدينة بنغازي. ويبلغ عدد شهائد الدفع الأخير المتبقية (35) شهادة إلي جانب وجود بعض شهائد الدفع الخاصة بموظفين قاطنين ضمن عدد من المناطق الشرقية .

وأفادت مصادر عن الإدارة بأن الشهائد المتحدة خاصة بالموظفين من الدفعة الأولي وحتي الخامسة وبأنه سيتم انجاز شهائد الدفع الأخير للأخوة الموظفين ضمن المجموعتين السادية والسابعة خلال المدة القادمة .

The post تجهيز شهادات الدفع الأخيرة لكافة موظفي فائض الملاك بالمنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية