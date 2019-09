اجتماع موسع لدعم الموظفين والباحثين من ذوي الإعاقة

المتوسط:

أقر الاجتماع التمهيدي لتنظيم شؤون العاملين والباحثين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة إنشاء فريق عمل بين مركز معلومات والثوتيق بوزارة العمل والتأهيل ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية لتوحيد البيانات الخاصة بذوي الإعاقة مع تذليل الصعوبات التي تواجههم في اماكن العمل في مختلف المجالات. الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بمقر مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل ضم مدير عام المركز المكلف مسعود ابوسته ومدير مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حنان الكادوشي وعدد من مهندسي المركز .

