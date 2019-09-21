الغزوي يكشف عن “مهمّة عسكرية” ناجحة بمحور الزطارنة

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، اللواء مبروك الغزوي، أن قوات الجيش الوطني المتمركزة بمحور الزطارنة قد تمكنت من تنفيذ مهام عسكرية مُكلفة بها بنجاح، دون الكشف عن طبيعة هذه العمليات.

ويشهد محور الزطارنة إلى جانب محاور وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار اشتباكات مُتقطعة لم تهدأ وتيرتها، حيث تُحاول مجموعات الوفاق الوصول إلى نقاط تمركز قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس.

وأشار الغزوي في تصريحات لصحيفة “الخليج” إلى الدعم التُركي المُقدّم لمجموعات الوفاق المُسلحة، مُؤكداً أن قوات الجيش عازمة على تدمير كافة الأهداف المُعادية التي وصفها بأنها “ترتزق لصالح جماعة الإخوان”.

وتتزامن العملية الناجحة التي أعلن عنها اللواء مبروك مع جدل دار حول إسقاط الدفاعات الجوية لطائرة تركية جنوب طرابلس كانت في مهمة استطلاعية، بعد أن زعم الطرفان إسقاطها.

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