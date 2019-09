المتوسط:

أعلن السفير الهولندي لدى ليبيا “لارس مارس توميرس”، السبت، أن بلاده ستشارك في اجتماع حول الأزمة الليبية في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان العالمي وذلك بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”.

وطالب “توميرس” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، بتحميل المسؤولية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

