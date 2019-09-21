قصف جوي واشتباكات عنيفة بعدد من المحاور جنوب طرابلس.. ملخص لاخر المستجدات

قالت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة تجددت بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني.

وذكرت المصادر أن تحليق مكثف للطيران لا يزال يسمع في اجواء العاصمة طرابلس وكذا في سماء مدينة الزاوية.

وقالت المصادر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف تمركزات لقوات الوفاق بالقرب من كوبري الفروسية.

ومنذ ساعة تجددت الاشتباكات في محاور القتال وسط استخدام للأسلحة الثقيلة وتحليق للطيران المسير في سماء العاصمة طرابلس.

وفرضت قوات الجيش الليبي سرية تامة على تمركزات وتحركات القوات في ضواحي طرابلس، وذلك بالتزامن مع غارات جوية مكثفة يشنها الطيران الحربي على مواقع قوات حكومة الوفاق.

وفجر اليوم اندلعت تجددت اصوات الاشتباكات المسلحة بمحاور عين زارة ووادي الربيع بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني، وسمع تساقط عدة قذائف بمنطقة الزياينة في القره بوللي.

كما تعرضت منطقة الكريمية فجر اليوم لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع للجيش الوطني.

وأطلق الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية سماها “طوفان الكرامة”، بهدف تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة والمتطرفة المدعومة من حكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد “إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً”.

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