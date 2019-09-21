تكثيف الدوريات الأمنية في تاجوراء والقره بوللي

قـام الـيوم الـسبت فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء بـتكثيف عـمل الـدوريات الـثابتة والـمتحركة فـي مـداخل ومـخارج الـحـدود الإداريـة فـي تـاجوراء والـقربولي مـن وادي تـرغت إلـى الإشـارة الـضوئية الـبيفي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة بـناء عـلى الـخطة الأمـنية الـموضوعة لـتأمين الـمواطنين والـممتلكات الـعامة والـخاصة مـن الـخارجين عـن الـقانون والـتصدي لأي خـروقات أمـنية وفـرض الـسيطرة الأمـنية وحـفظ الاستقرار داخـل بـلـديتي تـاجوراء والـقره بوللي.

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