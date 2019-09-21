كرموس: تمسك حفتر بدخول العاصمة يدفعنا لحث الثوار على سرعة حسم المعركة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام من1 عام 2012 على أن المجلس يتابع الشأن السياسي ويدعم حكومة الوفاق في إنهاء الحرب والصراع، مؤكداً أن ثوابتهم تركز على أن الإتفاق السياسي هو الأساس في أي حل سياسي ليبي ومن قام بماوصفه “الإعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) لن يكون له دور في أي حوار.

كرموس قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك توافق بين ثوابت مجلس الدولة والرئاسي، معتقداً أن لقاءات السراج ستكون صعبة مع الدول الداعمة له لأن الموقف يختلف عما كان عليه قبل تاريخ 4 أبريل.

وتابع :”حفتر كان يعتبر طرف في إي حوار كباريس و باليرمو و أبو ظبي و كان أمر واقع فرضته الدول العظمى تحت ذريعة محاربة الإرهاب خاصة مع سيطرته على مساحة لا بأس بها من الإقليم الليبي و بالتالي أعتبر أحد أطراف أي حوار سياسي رغم أنه من الناحية القانونية والشرعية لا صفة له”.

ويرى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر سيصر على حسم الصراع والحرب والسيطرة على العاصمة ووضع رؤيته لما بعد الحرب وطرحها في ظل رفض حكومة الوفاق أن يكون له أي دور في الحوار طالما الحرب قائمة كونها تعتبر أن إيقاف أي نقاش للحرب سيكون مشروط بعودة القوات لأماكنها.

أما عن رؤيا مجلس الدولة للخروج من الوضع الحالي واستغلال كل الجهود لصالح الدولة علق مشيراً إلى الجلسة الماضية التي عقدها المجلس والتي علقت لوضع حل سياسي حيث كانت مبنية على المبادرة التي تقدم بها الرئاسي خلال المدة الماضية، معتبراً أنه من خلال مناقشة هذه الرؤيا تبين إفتقارها للواقعية من حيث التنفيذ.

ونوّه عضو مجلس الدولة إلى عزم المجلس عقد جلسة خلال الأسبوع القادم لزيادة بحث رؤيا المجلس و التوصل لرؤيا تهدف لحل الأزمة الراهنة.

واختتم تصريحاته قائلاً :”لدينا ثوابت معلنة لا يمكن الخروج عنها في أي رؤيا لكن رؤيتنا للحل فيما بعد الحرب، الطرف الآخر لا زال متمسك ويعلن أنه لا سلام إلا بعد تحرير العاصمة هذا الأمر يدفعنا على حث ثوارنا في الجبهات لسرعة حسم المعركة الذين يسطرون إنتصارات أدت لتغيير الموقف الدولي”.

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