أفاد المركز الإعلامي لمركز سبها الطبي، بأن أعضاء الغرفة المشتركة تقوم بتأمين كل مداخل المركز وذلك لتحسين سير العمل وحماية العاملين بالمركز من الإعتداءات، ولتتمكن العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار المركز الإعلامي لمركز سبها الطبي، إلى ضرورة الرجاء من المواطنين الإلتزام بمواعيد الزيارة .

