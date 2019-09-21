امغيب: الإرهابيون الذين تم استهدافهم في مرزق متحالفون مع المعارضة التشادية

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب حول استهداف الأفريكوم لمجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة مرزق، إن هذه المجموعات التي اتضح الآن أنها إرهابية وتابعة لداعش، متحالفة مع المعارضة التشادية، وبعض الكتائب المسلحة التي تنتمي إلى قبيلة التبو، والتي سيطرت بقوة السلاح على مرزق، وهجرت أهلها الداعمين للجيش، وأحرقت بيوتهم وكل ممتلكاتهم.

امغيب أعرب في تغريدة له، عن تعجبه من إعلان حكومة الوفاق في وقت سابق أن هذه المجموعات تتبعها تحت مسمى قوة حماية الجنوب، مشيرا الى أن الإعلان عن هذه الضربة من قبل الأفريكوم في هذا الوقت بالتحديد رسالة واضحة لكل الدول الداعمة لحكومة الوفاق، وفي نفس الوقت للمليشيات المسيطرة على العاصمةـ ولكل المدن التي تدعمها.

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