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الصليب الأحمر يُرسل مُساعدات لنازحي مرزق في قنفل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت قرية قنقل التابعة لبلدية تراغن شحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر النازحة من مرزق مقدمة من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وتكونت الشحنة من سلة منوعة تحتوي على أصناف شتى من المواد الغذائية الأساسية في إطار الدعم المستمر والمتواصل لمنظمة الصليب الأحمر إلى الأسر النازحة في مناطق متفرقة من الجنوب الليبي التي استقبلت أهالي مرزق بعد الأحداث الأخيرة والاعتداءات التي طالت أهل المدينة.

اللجنة المركزية لرعاية الأسر النازحة استقبلت الشحنة لتشرف على توزيعها، وفق كشوفات أعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية ممثلين عن النازحين والعمل الإنساني في المنطقة واعتمدتها منظمة الصليب الأحمر لضمان وصول المعونات إلى الأسر المعنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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