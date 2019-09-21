المسماري: القوات المسلحة تشن هجوماً واسعاً في محور صلاح الدين مسنوداً بغطاء جوي

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن قيام القوات المسلحة بشن هجوم عنيف على كتائب ومجموعات الوفاق المسلحة في محور صلاح الدين، لتحريره وتطهيره من العصابات الارهابية والاجرامية، حسب وصفه.

وقال المسماري في بيان مقتضب أن الهجوم الذي يجري حاليا مسنود بغطاء جوي كثيف من قبل قوات سلاح الجوي والتي كبدت قوات الوفاق خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد.

وأفاد المسماري أن الهجوم لا يزال مستمرا حتى مسح هذه المليشيات من الوجود وتطهير العاصمة الحبيبة من دنسها.

ونوه المسماري إلى أن وتيرة العمليات مستمره وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية وتخلص من جميع المليشيات.

ومنذ أكثر من ساعة تجددت الاشتباكات في محاور القتال وسط استخدام للأسلحة الثقيلة وتحليق للطيران المسير في سماء العاصمة طرابلس.

وأطلق الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية سماها “طوفان الكرامة”، بهدف تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة والمتطرفة المدعومة من حكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد “إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً”.

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