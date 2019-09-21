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طرابلس | لواء الصمود يعلن مقتل حارس مرمى السويحلي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن احميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود بقيادة صلاح بادي مقتل حارس مرمى نادي السويحلي المصراتي لكرة القدم خلال مشاركته في إشتباكات جنوب طرابلس .

وكتب الجرو عبر صفحته الرسمية ناعياً : ” ابراهيم القاووق حارس مرمي نادي السويحلي يرتقي شهيداً الآن في معارك العزة والشرف والدفاع عن الارض والعرض  ” .

ولم يعلن الجرو كيفية ومكان مقتل القاووق ، غير أن مصادر رياضية تحدثت للمرصد عن مقتله في معسكر اليرموك بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس حيث تتمركز قوات لواء الصمود ومجموعات أخرى من مصراتة ينتمي لها هذا الرياضي .

وتشهد مختلف المحاور معارك على أشدها منذ ساعات صباح اليوم السبت الأولى وسط ضربات جوية مكثفة على مواقع قوات الوفاق في عدة محاور خاصة طريق المطار وخلة الفرجان وغيرها .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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