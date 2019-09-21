منظمة إنسانية تتهم خفر سواحل الوفاق بقتل مهاجر سوداني

أدانت منظمة “Mediterranea | Saving Humans”، استمرار التنسيق بين الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي مع خفر سواحل الوفاق ، فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الهاربين من مراكز الاحتجاز التابعة للوفاق.

واستنكرت المنظمة في بيان ، مقتل مهاجر سوداني برصاص خفر سواحل الوفاق، خلال محاولة هروبه من ليبيا.

وذكرت المنظمة الإنسانية، أن خفر السواحل التابع للوفاق، كان قد أعلن أنه أوقف 493 شخصاً بين رجل وامرأة وطفل، ممن حاولوا الهرب بحراً، في الفترة من 15 ـ 18 سبتمبر من العام الجاري.

وإختتمت المنظمة بيانها بتسائل “إلى أي معسكرات أخذوهم وكم قتلوا منهم بالفعل، وهل ترغب الحكومة الإيطالية بمواصلة التواطؤ مع هذا الرعب؟”

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