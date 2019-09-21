المسماري: بغطاء جوي كثيف.. الجيش يشن هجوما عنيفا على الميليشيات بطرابلس

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني الليبي قامت بشن هجوم عنيف على المليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الارهابية والاجرامية.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية أوضح المسماري أن الهجوم تم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية التي كبدت الميليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد.

وأضاف المسماري “إن الهجوم لا زال مستمرا حتى مسح هذه المليشيات الإرهابية من الوجود وتطهير العاصمة من دنس هذه المليشيات والمرتزقة عبده المال”.

وأكد المسماري أن وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من جميع المليشيات الإرهابية.

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