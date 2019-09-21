المسماري : الجيش شن هجوما على التشكيلات المسلحة في منطقة صلاح الدين

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن قوات الجيش شنت هجوم عنيف على العناصر المسلحة في محور صلاح الدين بهدف تحريرها من العصابات الإرهابية.

وبين المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن الهجوم تم بإسناد كثيف من قبل سلاح الجو الذي كبد الجماعات المتطرفة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد المسماري أن الهجوم على الجماعات المتطرفة سيتواصل حتى القضاء على هذه التشكيلات المسلحة وتطهير العاصمة طرابلس منها مشيرا إلى تواصل العمليات العسكرية وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس.

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