“المسماري”: الجيش يشن هجوما على الميليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين

المتوسط:

قامت قوات الجيش الوطني الليبي بشن هجوم عنيف على المليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الارهابية والاجرامية، وذلك وفقا لما أوردته صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري.

وأضافت الصفحة، أنه تم إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل قواتنا الجوية والتي كبدت المليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد ولا زال الهجوم مستمر حتى مسح هذه المليشيات الإرهابية من الوجود وتطهير العاصمة الحبيبة من دنس هذه المليشيات والمرتزقة، وأن وتيرة العمليات مستمره وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية وتخلص من جميع المليشيات الإرهابية .

