الجيش يشن ضربات جوية وبرية عنيفة على قوات الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا24

شنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت هجومًا عنيفًا على قوات الوفاق في محور صلاح الدين بمساندة الطيران الحربي.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش الوطني الليبي قامت بشن هجوم عنيف على المليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الارهابية والإجرامية”.

وأضاف في تدوينة على “فيسبوك” اليوم أن “الهجوم أسند بغطاء جوي كثيف من قبل قواتنا الجوية والتي كبدت المليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد”.

وأكد المسماري، أن الهجوم لازال مستمرًا حتى “مسح هذه المليشيات الإرهابية” من الوجود وتطهير العاصمة من دنسها.

كما أكد، أن وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية وتخلص من جميع المليشيات الإرهابية.

ومنذ عدة أيام تشن قوات الجيش الوطني عدة هجمات متتالية ومركزة على مواقع قوات الوفاق في عدة محاور ومدن من بينها محاور طرابلس ومصراتة وسرت، بهدف شلها والتقليل من تحركاتها.

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