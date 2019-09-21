ليبيون في مخيم فضائي أميركي بمناسبة الذكرى الـ 50 للوصول إلى القمر

أظهرت السفارة الأميركية لدى ليبيا لقطات من مشاركة فريق ليبي في مخيم فضائي بالولايات المتحدة بمناسبة مرور 50 عامًا على وصول الإنسان إلى سطح القمر.

وجاء في اللقطات التي نشرها حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، الشباب وهم يرتدون أزياء الفضاء، داخل مركبة في محاكاة للوصول إلى المريخ، كما بينت مراحل مختلفة من العمل داخل المعسكر العلمي.

وفي وقت سابق أكدت السفارة أن «شبابا ليبيين لديهم شغف بالعلوم والتكنولوجيا، زاروا ولاية ألاباما في الولايات المتحدة، وشاركوا مجموعة من الشباب الأمريكان في مغامرة مخيم الفضاء».

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