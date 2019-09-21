المسماري: قوات القيادة العامة تشن هجوما على محور صلاح الدين بالعاصمة

قال الناطق باسم القوات التابعة لقوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الإرهابية والاجرامية» في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن جرى إسناد الهجوم بـ«غطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية والتي كبدت المليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد، ولا زال الهجوم مستمرا …».

وقال إن العمليات ستتواصل «وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس».

ولم يصدر أي تعليق من الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق حتى الآن.

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