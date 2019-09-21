مقتل حارس مرمى فريق السويحلي في محور اليرموك جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن المتحدث باسم لواء الصمود بقيادة صلاح بادي أحميدة الجرو اليوم السبت مقتل حارس مرمى نادي السويحلي بمصراتة لكرة القدم، إبراهيم عبدالهادي سليمان قاووق (26 عامًا) خلال مشاركته مع قوات الوفاق في معارك جنوب طرابلس.

ونعى الجرو على صفحته بـ “فيسبوك” حارس مرمى فريق السويحلي، قائلًا: “إبراهيم القاووق حارس مرمي نادي السويحلي يرتقي شهيدًا الآن في معارك العزة والشرف والدفاع عن الأرض والعرض”.

كما نعت حسابات أخرى موالية لقوات الوفاق القاووق، وقالت إنه قتل خلال اشتباكات اليوم السبت في محور اليرموك جنوبي العاصمة.

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