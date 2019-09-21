صحة المؤقتة تبحث خطط تطوير جديدة للخدمات الصحية

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب لقاء تشاوريا بمدينة بنغازي مع مدير إدارة المستشفيات بالوزارة، ومدير مركز القلب الهواري، ومدير مركز بنغازي الطبي.

ووفق الوزارة، فقد تمحور اللقاء حول النتائج الفعلية لعمل الوزارة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وخطة التطوير الجديدة للمستشفيات والمراكز التخصصية خلال العام القادم، وذلك بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ النهج الاستراتيجي في توطين العلاج بالداخل، من خلال استضافة الأطباء الزوار في مختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية للمرضى بالداخل، إضافة إلى تطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

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