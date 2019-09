قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بالقاسم الابعج برفقته آمر فرع الاستخبارات العسكرية الكفرة وأعيان التبو بالكفرة وبعض قادة كتائب القوات المسلحة بزيارة تفقدية إلى واحة ربيانه، للوقوف على الوضع المعيشي والأمني لسكان المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أعيان وسكان المنطقة كامل دعمهم للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير أركان حرب خليفه أبو القاسم

