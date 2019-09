أبو سليم.. اختتام دورة تدريبية حول «تعزيز القدرات المحلية.. خطوة على الطريق»

اختتمت بمركز تدريب بلدية ابوسليم إحدى الدورات التدريبية التي تشرف عليها وتنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، تحت شعار “تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق”.

واستهدفت الدورة أعضاء إدارات العطاءات و المناقصات في بلديات طرابلس الكبرى، وتمحورت حول الإطراء القانوني، وطرق التعاقد، و مراحل اجراء العطاءات والمناقصات، وكذلك فض المظاريف و تسديد الضرائب، وصولا الي توقيع العقود والتوصيات.

وأعرب المتدربون عن امتنانهم من منهج الدورة التي قالوا: إنها ركزت على الجانب العملي تحت إشراف مدربين محترفين.

وتندرج الدورة ضمن خطة الأمانة التدريبية لعام 2019 التي تهدف لتطوير الهياكل الإدارية في البلديات.

