مدير أمن غريان يعقد اجتماعا موسعا بفروع الأجهزة الأمنية بالمدينة

عقد مدير أمن غريان عميد عمر الخضراوي اجتماعاً موسعا بفروع الأجهزة الأمنية بمدينة غريان.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم المدينة والبت و العمل على تنفيذ قرار وزير الداخلية بخصوص قيام غرفة أمنية مشتركة و تكون الفروع المذكورة في القرار تحت اشراف مديرية أمن غريان، لضبط مداخل ومخارج المدينة وفرض السيطرة الأمنية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل مدينة غريان.

