بحث الأوضاع الأمنية في غريان

عقد مدير أمن غريان عميد عمر الخضراوي اجتماعا موسعا بفروع الأجهزة الأمنية بمدينة غريان.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم المدينة والعمل على تنفيذ قرار وزير الداخلية بخصوص قيام غرفة أمنية مشتركة وتكون الفروع المذكورة في القرار تحت إشراف مديرية أمن غريان، لضبط مداخل ومخارج المدينة وفرض السيطرة الأمنية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل مدينة غريان.

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