المسماري: قواتنا شنّت هجوماً عنيفاً بمحور صلاح الدين

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، السبت، شن هجوم عنيف على تمركزات مُسلحي الوفاق في محور صلاح الدين.

وحول تفاصيل الهجوم، أشار المسماري إلى أن مُقاتلات سلاح الجو دعمته بغطاء جوي كثيف ساهم في إنجاحه.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الهجوم.

وبيّن الناطق باسم الجيش الوطني أن عمليات الجيش العسكرية في ضواحي طرابلس ستستمر بنفس الوتيرة إلى حين إنهاء وجود هذه المجموعات.

وكان سلاح الجو التابع قد نفذ مؤخراً سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة لقوات الوفاق، في ضواحي طرابلس وأخرى في مصراتة، بينها غارتان على معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمدينة مصراتة ومقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور.

وفي غارة أخرى تمكنت الطائرات الحربية من تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة تحمل عناصر للمجموعات المسلحة وأجهزة تشويش، كما استهدف سلاح الجو تمركزا لقوات الوفاق بمنطقة بئر علاق شرق مدينة العزيزية.

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