“ضوء أخضر” لانطلاق عمل مصرف التمويل الإسلامي

منح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بقيادة المحافظ علي الحبري الإذن النهائي لبداية مزاولة النشاط لمصرف للتمويل الإسلامي الذي يبلغ رأس ماله 500 مليون دينار.

ويترأس مجلس إدارة المصرف جمال عبد المالك الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، كما سيشرع مصرف التمويل الإسلامي قريباً في مزاولة نشاطه فيما سيكون مقر الإدارة الرئيسة له في مدينة بنغازي.

ولم تصدر أي بيانات عن مصرف التجارة والتنمية أو رئيس مجلس الإدارة جمال عبدالمالك حول ما اإذا كان مصرف التمويل الإسلامي أحد الاستثمارات الفرعية للتجارة والتنمية أم أنه مشروع منفصل.

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