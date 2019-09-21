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“ضوء أخضر” لانطلاق عمل مصرف التمويل الإسلامي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بقيادة المحافظ علي الحبري الإذن النهائي لبداية مزاولة النشاط لمصرف للتمويل الإسلامي الذي يبلغ رأس ماله 500 مليون دينار.

ويترأس مجلس إدارة المصرف جمال عبد المالك الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، كما سيشرع مصرف التمويل الإسلامي قريباً في مزاولة نشاطه فيما سيكون مقر الإدارة الرئيسة له في مدينة بنغازي.

ولم تصدر أي بيانات عن مصرف التجارة والتنمية أو رئيس مجلس الإدارة جمال عبدالمالك حول ما اإذا كان مصرف التمويل الإسلامي أحد الاستثمارات الفرعية للتجارة والتنمية أم أنه مشروع منفصل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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