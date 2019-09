قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة نجحت في تحقيق تقدم في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك مُعززاً بغطاءٍ جوي لسلاح الجو.

يأتي ذلك بعد أن خاضعت القوات المسلحة معارك عنيفة صباح اليوم السبت ، والتي سقط فيها عدد من أمراء محاور مجموعات الحشد المليشاوي.

