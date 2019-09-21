الكشف عن تطورات الأوضاع العسكرية في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تواصل اليوم السبت التقدم في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك مُعززاً بغطاءٍ من سلاح الجو.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تقدم قوات الجيش في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك جاء بعد خوض معارك عنيفة أدت إلى سقوط عدد من أمراء محاور التشكيلات المسلحة.

وأكدت غرفة عمليات الجيش الليبي أن قوات الوفاق تعاني حالة انهيار شبه كامل في محور الخلاطات موضحة أن القوات المسلحة تحرز تقدمات في مواقع مهمة.

وترددت أنباء عن مقتل القيادي علي شناك آمر محور الخلاطات التابع لكتيبة أغنيوة

من جانبها أعلنت غرفة عملية بركان الغضب إحباط محاولة لتسلل قوات الجيش من محور المطار

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