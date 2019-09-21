رغم نقص الوقود.. مطار الزنتان يستقبل رحلات جوية

العنوان_الزنتان

استقبل مطار الزنتان المدني اليوم السبت، رحلتان قادمتان من حقل الواحة ومسلة عبر شركة طيران ليبيا، على الرغم من نقص الوقود داخل المنفذ الجوي.

وقال مسؤول التشغيل بالمطار جمعة الشنطة في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، إن المطار يستقبل خطوط الطيران التي تملك وقود يمكنها من العودة باستثناء شركات الطيران الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وعلى الرغم من محاولات إدارة مطار الزنتان التواصل مع الجهات المسؤولة عن تزويد المدينة بالوقود، لم تتلقَّ الإدارة ردودا حول عملية الإيقاف فيما لم تصل إلى المطار أي شحنة من الكيروسين منذ فترة، بحسب الشنطة.

ويتوقع مسؤول التشغيل بأن يستمر المطار في العمل من خلال الوقود المتوفر في المستودعات حتى نفاذ الكمية.

وتملك شركة البريقة لتسويق النفط والغاز مستودعات داخل مدينة الزنتان وهي المخولة بتزويد المنطقة بالوقود بجميع أنواعه بما فيها وقود الكيروسين الخاص بتشغيل الطائرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية