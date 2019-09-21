الميليشيات تكبدت خسائر في العتاد والأرواح في هجوم شنه الجيش في محور صلاح الدين

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، قيام قوات الجيش بشن هجوم عنيف على من وصفها بالمليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره.

وأضاف المسماري أن الهجوم تم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية، والتي قال إنها كبدت المليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد، مؤكدا أن الهجوم مازال مستمرا حتى تطهير العاصمة.

وأشار المسماري إلى أن وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام، لتحرير طرابلس، ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية.

وفي سياق متصل قالت شعبة الإعلام الحربي، إن الوحدات العسكرية أحرزت تقدما في المنطقة المحيطة بمعسكر اليرموك، معززا بغطاء جوي لسلاح الجو؛ بعد أن خاضت معارك عنيفة صباح اليوم، والتي سقط فيها عدد من أمراء محاور المليشيات.

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