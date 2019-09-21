صور | الكشف عن سبب الإنتشار الأمني الكثيف في مركز سبها الطبي

ليبيا – أعلن جهاز التمركزات الأمنية التابع لداخلية الحكومة المؤقتة نشر قوة تابعة له لتأمين مركز سبها الطبي من الداخل وذلك لتحسين سير العمل وحماية العاملين بالمركز من الإعتداءات الفردية لبعض المواطنين والتي تكررت خلال الفترة الماضية .

ويأتي تكليف القوة لتأمين المركز بحسب المكتب الإعلامي التابع له من أجل أن تتمكن العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات للمواطنين بعد الإعتداء عليهم مؤخراً من قبل مواطنين غاضبين لموت أحد المرضى أو من تأخر الخدمات وأسباب أخرى لأكثر من مرة .

وأكد جهاز التمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة على حماية مركز سبها الطبي وعدم السماح بأي خروقات أمنية داخله.

كما نشر الجهاز عبر مكتبه الإعلامي تنويهاً بخصوص مواعيد الزيارات للمرضى داخل مركز سبها الطبي داعياً للتقيد بها ألا وهي :

الفترة الأولى ، إبتداءً من الساعة (12:00) إلى الساعة (2:00) مساءً ، والفترة الثانية: إبتداءً من الساعة (4:00) مساءً إلى الساعة (7:00) مساءً .

وطالب الجهاز من المواطنين الإلتزام بالمواعيد المخصصة للزيارة مؤكداً بأنه لن يسمح بدخول أي مواطن بعد مواعيد الزيارة إلا المرافقين للمرضى وسيتم تسليم بطاقة مرافق للمرافقين تخولهم الدخول والخروج .

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