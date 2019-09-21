الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الثالث للسكري في درنة

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الثالث للسكري، اجتماعها الأول للتنسيق وتوزيع المهام، وذلك في مقر إدارة الخدمات الصحية درنة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن الفعاليات ستقام في مدينة درنة، خلال الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من نوفمبر القادم، مضيفة أن هذا الاجتماع يهدف إلى توزيع المهام، ومناقشة الأفكار والرؤى المتعلقة بالمؤتمر، كما ستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعات أخرى للخروج بمؤتمر يليق بمدينة درنة، والذي سيحضره جمع من الأطباء من داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى الشركات الطبية والمكاتب العلمية المهتمة بهذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا