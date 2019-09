اجتماع تنسيقي بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لضبط الأوضاع في طرابلس

عقد اجتماع تنسيقي بين المستشار ماجد بن صريتي وكريمة بن عروص تنفيذا للتوصيات التي نتجت عن اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية والتي من ضمن ما تم مناقشته فيها التنسيق الأمني مع مديرية أمن طرابلس

ومن جانب المدرية العميد صلاح الحمروني والعميد رمضان برباش والعميد فوزية عمر والمقدم هيام الككلي ومساعد ضابط زهرة السكالي وتم في الاجتماع وضع آلية عمل نقطة الأمن النسائية بدار رعاية البنات والاتفاق علي علي جملة من الضوابط التي يفترض توفرها.

