“الإعلام الحربي”: مقتل قادة من قوات الوفاق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مقتل عدد من قادة المجموعات المسلحة التابعين لقوات حكومة الوفاق خلال معارك عنيفة دارت اليوم السبت في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك جنوب طرابلس.

وأشارت الشعبة بحسابها في “فيسبوك”، إلى أن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني أحرز تقدما في المنطقة مُعززا بغطاء جوي من سلاح الجو.

بدورها، قالت غرفة عمليات المنطقة الغربية إن سلاح الجو شن غارات مكثفة على تمركزات المجموعات المسلحة في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلّة، مؤكدة مقتل 3 من القادة الميدانيين لهذه المجموعات، وحوالي 10 من العناصر المسلحة.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أكد شن هجوم عنيف على تمركزات مُسلحي حكومة الوفاق في محور صلاح الدين، مبينا أن مُقاتلات سلاح الجو دعمته بغطاء جوي كثيف ساهم في إنجاحه.

وأكد المسماري أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الهجوم.

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