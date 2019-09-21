غرفة أمنية مشتركة لضبط الأمن في غريان

عقد مدير أمن غريان عميد عمر الخضراوي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعا بفروع الأجهزة الأمنية بمدينة غريان، في مقر المديرية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع الأمنية التي تهم المدينة، والعمل على تنفيذ قرار وزير الداخلية بخصوص إنشاء غرفة أمنية مشتركة تحت إشراف مديرية أمن غريان.

وتتمثل مهام الغرفة المشتركة في ضبط مداخل ومخارج مدينة غريان، وفرض السيطرة الأمنية، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل المدينة.

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