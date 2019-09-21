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غرفة أمنية مشتركة لضبط الأمن في غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير أمن غريان عميد عمر الخضراوي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعا بفروع الأجهزة الأمنية بمدينة غريان، في مقر المديرية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع الأمنية التي تهم المدينة، والعمل على تنفيذ قرار وزير الداخلية بخصوص إنشاء غرفة أمنية مشتركة تحت إشراف مديرية أمن غريان.

وتتمثل مهام الغرفة المشتركة في ضبط مداخل ومخارج مدينة غريان، وفرض السيطرة الأمنية، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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