المسماري:  القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة في محور صلاح الدين

طرابلس 21 سبتمبر 2019 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء أحمد المسماري السبت، إن القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين.

وأضاف المسماري – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – أن القوات المسلحة البرية تخوض المعارك بدعم سلاح الجو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المعارك لا تزال مستمرة حتى يتم دحر الميليشيات الإرهابية.

وأكد المسماري أن وتيرة العمليات العسكرية مستمرة، وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس، ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية، وتخلص من جميع المليشيات الإرهابية. (وال – طرابلس) س م/ ر ت

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