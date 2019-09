بلدي سبها يعلن مناقصة لتنفيذ مشاريع صيانة بالمدينة

دعا المجلس البلدي ببلدية سبها جميع شركات المقاولات والتي تمتلك الكفاءة وترغب في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة مرافق صحية واقعة داخل نطاق البلدية.

وتشمل المشاريع إعادة تأهيل وإنشاء عيادة التضامن بحي التضامن “المشروع الزراعي” محلة القاهرة، إعادة تأهيل وصيانة عيادة المنشية بمحلة المنشية.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الموقعة مع بين المجلس البلدي ببلدية سبها والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودعماً وتشجيعاً لشركات المقاولات المحلية وضمن مشروع دعم الإستقرار.

