داخلية الوفاق: تكريم عدد من المؤسسات في طرابلس

أقيم اليوم السبت بإدارة العلاقات والتعاون الدولي حفل لتكريم عدد من المؤسسات منها الهيئة العامة للمعارض وقناة ليبيا الوطنية وقناة ليبيا الرسمية وذلك للجهود التي يبذلونها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الحفل الذي أقيم برعاية وزير الداخلية فتحي باشاغا تقديم دروع وزارة الداخلية للهيئة العامة للمعارض وقناة ليبيا الرسمية وقناة ليبيا الوطنية كما تم تقديم درع من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية للهيئة العامة للمعارض وذلك لإنجاح معرض الأثاث الذي نظمه الصندوق وقُدم أيضاً درع لقناة ليبيا الرسمية للتغطية الإعلامية للمعرض.

وحضر مراسم التكريم مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورؤساء المكاتب بالإدارة ورئيس لجنة الادارة صندوق الرعاية الاجتماعية ومدير ادارة الصندوق .

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