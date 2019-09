برلماني لـ «المتوسط»: لا نعول على «سلامة».. والمجتمع الدولي حسم أمره

خاص المتوسط /حنان منير

انتقد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، تقاعس المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال الفترة الأخيرة عن أداء مهامه.

وقال الدرسي، “إنه لا يُعول على جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وأنه مجرد موظف أممي، لأنه تقاعس خلال الفترة الأخيرة، ولم يفعل شيئًا، خاصة أن البيانات وعقد المؤتمرات، تختلف كثيرًا عما يحدث على أرض الميدان”

وأكد الدرسي، أن أمريكا والدول الكبرى، عقدت عزمها على دعم قوات الكرامة، في عمليات طرابلس.

وبشأن اعتزام ألمانيا عقد مؤتمر دولي قال إنها لم تستطع إنهاء أي أزمة سياسية، مُبينًا أن مثل هذه المؤتمرات مجرد أمور دبلوماسية فقط، مُرجحًا أن المجتمع الدولي حسم أمره، وأن سلامة كغيره من المبعوثين الأمميين، الذين لم يقدموا أي شيء إلى ليبيا.

