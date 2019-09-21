تصدير مليون برميل من النفط إلى الصين عبر ميناء الزويتينة

العنوان_الزويتينة

صدرت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة، شحنة من النفط الخام تقدر بحوالي مليون برميل عبر ميناء الزويتينة إلى الصين.

وقامت الناقلة بشحن 500 ألف برميل من ميناء رأس لانوف قبل أن تكمل رحلتها من الزويتينة بشحن 500 ألف برميل أخرى.

وفي اليومين الماضيين، غادرت شحنة من غاز الميثانول تقدر بحوالي 10 آلاف طن إلى السوق الأمريكي عبر ميناء البريقة، وفق نفس المصدر.

وتصل عمليات شحن وتصدير النفط الخام ومشتقاته إلى 8 رحلات بحرية في الشهر من خلال منائي البريقة والزويتينة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت إن إيرادات شهر يوليو لعام 2019 من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2,1 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي (+23 بالمئة) مقارنة بشهر يونيو.

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