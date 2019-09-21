دبرز: حفتر لن يتمكن من بسط نفوذه على المنطقة الغربية حتى في حال دخل العاصمة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن المجلس يتابع التحركات الدولية أولاً بأول بالإضافة للإجتامعت التي عقدها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحضور النواب المجتمعين في طرابلس ومن وصفهم بـ “النخب السياسية والقادة العسكريين” ومنظمات المجتمع المدني وممثلي للأحزاب.

دبرز إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعتها صحيفة المرصد أن السراج حاول إشراك الجميع لتكوين رؤية مشتركة واضحة وجامعة ، مشيراً إلى أن السراج صرح في روما أن حفتر لن يكون جزء من المشهد في ظل وجود إجماع بطرابلس على هذه الجزئية.

وقال ” المجتمع الدولي بدأ يتفهم الوضع حتى في محكمة الجنايات الدولية مكون التبو وتحديداً حوالي 10 رفعوا شكوى للجنايات الدولية وبدوره إلتقى حفتر مجموعة من التبو وطالبهم بالتنازل عن الشكوى وذلك يدل على وجود رؤيا تفيد بأن حفتر لن يكون له دور في المشهد الليبي”.

ويرى أن المشهد الليبي بدأ يتضح في ظل تسارع الأحدث، مستبعداً أن يكون القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر والذي وصفه بـ”المجرم” جزء من المشهد على حد زعمه.

أما بشأن موقف فرنسا و إيطاليا نوه إلى أن هناك إختلاف جوهري بينهما وما يظهر على السطح هو إتفاق مؤفت فالخلاف قائم وبقوة، لافتاً أن المجتمع الدولي له مصالح مشتركة في ليبيا تجعل من البلاد دائرة إهتمام خاصة في ظل تعرض المنشآت النفطية بالسعودية للهجوم والتوتر الحاصل من الجانب الإيراني مما يؤثر على النفط بشكل عام وهذا ما سجعل الدول الكبرى حريصه على عدم خسارة حصة ليبيا المتواجدة في السوق.

وأكد على أن فرنسا ضالعه في الوحل بإنحيازها لمن وصفه بـ “الديكتاتور حفتر” بعد أن أيقنوا أنه لن يكون في المشهد بأي شكل من الأشكال ولن يتمكن من بسط نفوذه على المنطقة الغربية حتى بدخوله العاصمة حسب تعبيرة.

وتابع قائلا :” من سنة مضت عندما تعطلت جولات الحوار في تونس قام فريق مجلس النواب والدولة بالتوصل لبعض النقاط التي كانت تصلح أن تكون مخرج أو قاعدة مشتركة لحل كالمادة الثامنة وتقليص الرئاسي لكن ذلك يسأل عليه غسان سلامة و يتحمل مسؤوليته لأنه لم يكون وسيط نزيه بل كان منحاز”.

دبرز أشار إلى أن مجلسي الدولة والنواب يعتقدان أنه بالإمكان التوصل لحل من خلال الإتفاق السياسي خاصة في حال رفعت بعض الأطراف الدولية يدها عن التدخل في الشأن الليبي كفرنسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية