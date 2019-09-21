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أبو بكر: الولايات المتحدة حسمت أمرها بدعم القوات المسلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم أبو بكر إن حديث السفارة والخارجية الأميركية حول الحل السياسي للأزمة الليبية ليس جديداً.

أبو بكر إعتبر في حجيثه مع “الشرق الأوسط” أمس الجمعة أن حديث السفارة و الخارجية الأمريكية عبارة عن نوع من المجاملة الدبلوماسية أمام المجتمع الدولي الذي يعترف بحكومة الوفاق.

وأشار إلى أن واقع الحال يقول إن الولايات المتحدة حسمت أمرها بدعم الجيش بقيادة المشير حفتر ودليل ذلك الفيتو الأميركي ضد مشاريع القرارات البريطانية لإيقاف زحف الجيش نحو طرابلس وانتهى إلى اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشير حفتر ودعمه محاربة الإرهاب في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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