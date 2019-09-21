اخبار ليبيا الان

غرفة مشتركة تفرض الأمن في “سبها الطبي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز سبها الطبي أن الغرفة المشتركة لتأمين المركز عملت على تأمين كل مداخل المركز، اليوم السبت، لتحسين سير العمل وحماية العاملين بالمركز من الاعتداءات.

وقال مكتب الإعلام لمركز سبها الطبي في صفحة المركز بـ”فيسبوك”، إن الوجود الأمني يهدف أيضا إلى تمكين العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن المركز الجمعة تشكيل غرفة أمنية مشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة سبها، لفرض الأمن داخله وتسهيل سير العمل وحماية الأطباء والعاملين في المركز.

وتتكون الغرفة الأمنية من التمركزات الأمنية فرع سبها، ومنطقة سبها العسكرية، ومديرية أمن سبها ، تحت إمرة الرائد علي أحفاف أبوقفة إحميد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك