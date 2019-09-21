غرفة مشتركة تفرض الأمن في “سبها الطبي”

أعلن مركز سبها الطبي أن الغرفة المشتركة لتأمين المركز عملت على تأمين كل مداخل المركز، اليوم السبت، لتحسين سير العمل وحماية العاملين بالمركز من الاعتداءات.

وقال مكتب الإعلام لمركز سبها الطبي في صفحة المركز بـ”فيسبوك”، إن الوجود الأمني يهدف أيضا إلى تمكين العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن المركز الجمعة تشكيل غرفة أمنية مشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة سبها، لفرض الأمن داخله وتسهيل سير العمل وحماية الأطباء والعاملين في المركز.

وتتكون الغرفة الأمنية من التمركزات الأمنية فرع سبها، ومنطقة سبها العسكرية، ومديرية أمن سبها ، تحت إمرة الرائد علي أحفاف أبوقفة إحميد.

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