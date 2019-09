أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديم مساعدات لمجموعة من الأشخاص الراغبين في العمل من أجل تخفيف حدة التوتر داخل المجتمعات المحلية في كافة أرجاء ليبيا.

وقال البرنامج عبر ضفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فييسوك، اليوم السبت، «نحن نسميهم “شراكات السلم الاجتماعي” وهذا هو صميم عملهم».

The post «الأمم المتحدة الإنمائي» يعلن دعم الراغبين في العمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية