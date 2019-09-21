«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن ليبيا ضمن 41 بلدًا لا تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية؛ بسبب استمرار النزاع وضغوط التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة.

وأوضح آخر تقرير لمنظمة «فاو»، أن النزاعات تعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لا سيما نقص الأمطار في أفريقيا مما يؤثر بشدة على توافر الغذاء والوصول إليه بالنسبة لملايين الأشخاص.

وأبقت «فاو»، ليبيا ضمن البلدان المدرجة في القائمة، التي تضم 41 دولة أفريقية على حالها على مدار الأشهر الستة الماضية.

ومن البلدان التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية هي كل من أفغانستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وكاب فيردي والكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوريا الشمالية والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وهايتي والعراق وكينيا وليسوتو وليبيريا وليبيا، إضافة إلى مدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وميانمار والنيجر ونيجيريا وباكستان والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية وأوغندا وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.

وحسب التقرير فإن ما يقرب من نصف البلدان الـ41 التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية تعاني اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة، في حين أن البعض منها يواجه ضغوطاً شديدة على الموارد بسبب التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة التي تعاني الاضطرابات.

و أضافت «فاو» أن النقص الكبير في هطول الأمطار بما في ذلك الجفاف الشديد في شرق أفريقيا يؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في العديد من بلدان المنطقة.

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